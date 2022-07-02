В ДНР заявили о планах привлечь крупный бизнес РФ в угольную промышленность Донбасса

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - На прошедшей встрече главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина и первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко обсуждались возможности для участия крупного российского бизнеса в развитии угольной промышленности Донбасса, сообщил в субботу "Интерфаксу" председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

"Нам видится приоритетным комбинированный вариант, где и у государства останется часть активов, потому что у нас есть свои электростанции, которые работают на угле, это, по сути, такой кластер от добычи угля до производства электроэнергии. Мы видим, что такой производственный комплекс точно должен остаться за государством. Еще у нас есть активы, где сил и бюджетных источников государства просто не хватает, там, конечно, мы смотрим на то, чтобы привлекать крупный российский бизнес либо на отдельные шахты, либо на весь комплекс", - сказал он.

По его словам, в отрасль планируется привлекать лишь российские угольные компании, которые смогут обеспечить рост добычи угля и числа рабочих мест, а также социальные гарантии для сотрудников.

"Встреча прошла с Сергеем Кириенко и с большой командой специалистов, экспертов, как наших, местных, так и из Российской Федерации, на шахте "Комсомолец Донбасса". Это госпредприятие, оно добывает около 2,5 млн тонн угля по году. Крупнейший объект, самый модернизированный, соответственно и инвестиционная программа у него самая понятная, и развитие есть. На нем как раз после посещения шахты обсуждали перспективы нашей угольной промышленности", - отметил премьер ДНР.

По данным Хоценко, всего за 2021 год в ДНР суммарно было добыто 7 млн тонн коксующегося и энергетического угля, 4,7 млн тонн из них пришлось на пять республиканских госпредприятий, управляющих 12 шахтами. В текущем году республика пока не планирует наращивать объемы добычи на фоне идущей мобилизации, но вернется к этим планам в дальнейшем, добавил он.

"Часть людей у нас мобилизована, в том числе и из шахт. Это порядка 20-30% численности предприятий. Пока не вернемся на наши конституционные границы, это сложная проблема, хотя планы по нашей территории до СВО (специальная военная операция - ИФ) были больше. Но ничего страшного, мы к ним точно вернемся, и в последующие годы точно будем наращивать рост добычи угля", - сказал Хоценко.

Премьер добавил, что на встрече с Кириенко рассматривалась и возможность прямой экспортной торговли углем для частных добывающих предприятий ДНР, в том числе с "дружественными странами".

"Возможность торговать нашим частным предприятиям, кто добывает уголь, на экспорт, самостоятельно, без ограничений, без торгового дома, напрямую. Если они знают рынки, то, пожалуйста, пусть продают свой уголь на экспорт, за сколько смогут продать. Сегодня есть определенные ограничения, которые им не позволяют развиваться. Возможность открыть экспорт дает им рост выручки, это больше налогов в республиканский бюджет", - отметил Хоценко.

Еще одной темой переговоров, по его словам, стали социальные гарантии для действующих и бывших сотрудников шахт, а также для их вдов. Одной из таких действующих льгот для шахтеров и пенсионеров отрасли является предоставление около 6 тонн угля на человека в год.

"Работающие так и останутся прикрепленными к шахтам, а для льготников, которым положен уголь, мы видим, что, наверно, настала пора перевести это в деньги и монетизировать эту льготу, и перевести это на наш республиканский бюджет. Эти решения мы приняли, Сергей Владиленович (Кириенко - ИФ) все поддержал, и планируется большое совещание с участием правительства Российской Федерации в самое ближайшее время, чтобы эти и многие другие предложения проработать и принять", - подчеркнул Хоценко.

Ранее в субботу о прошедшей встрече с Сергеем Кириенко и Вадимом Хоценко сообщил глава ДНР Денис Пушилин.