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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

Жители Белгородской области не пострадали при крушении самолета Ил-76

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - При крушении транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области люди на земле не пострадали, сообщил в Telegram глава администрации Корочанского района Белгородской области Николай Нестеров .

"Уважаемые жители, вижу от вас вопросы в социальных сетях по сегодняшнему происшествию. Потерпел крушение транспортный самолет, он упал в поле, никто из местных жителей не пострадал. На данный момент проводятся следственные мероприятия", - написал он.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что погибли все, кто был на борту самолета.

Российское Минобороны заявило, что самолет Ил-76, летевший с аэродрома Чкаловский в Белгород, был сбит украинскими военными. "На борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих", - уточнили в министерстве.

Белгород Вячеслав Гладков Ил-76 Минобороны Николай Нестеров Корочанский район Белгородская область
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