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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

Госдума обратится к парламентариям США и Германии в связи с крушением Ил-76

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагает обратиться к конгрессу США и Бундестагу Германии после сообщений о том, что российский Ил-76 был сбит под Белгородом либо американскими ракетами Patriot, либо немецкими IRIS T.

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"Есть предложение все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы. Давайте подготовим обращения к Конгрессу Соединенных Штатов Америки и Бундестагу Германии для того, чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают", - сказал Володин на пленарном заседании в среду.

По его мнению, такие политики как президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц "должны осознать свою ответственность, а депутаты парламентов должны объявить им импичмент".

Председатель Госдумы поручил профильному комитету совместно с Минобороны подготовить обращения.

Ранее в среду председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов с трибуны Думы сообщил, что самолет Ил-76 с военнопленными ВСУ в районе аэропорта был сбит тремя ракетами. "Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться, но самолёт Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо "Патриот", либо IRIS T немецкого производства, специалисты разберутся", - сказал Картаполов.

Он добавил, что в крушении Ил-76 Воздушно-космических сил России, произошедшего около 11:00 в районе аэропорта города Белгород, "находились 65 бывших военнослужащих ВСУ, военнопленных, которых везли на обмен". "Следом летел второй самолет Ил-76, который вез еще порядка 80 человек военнопленных, его успели развернуть", - сказал глава комитета.

Госдума Вячеслав Володин
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