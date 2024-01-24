Российские туроператоры в 2023 году отправили за рубеж более 8 млн туристов

Это на 16,4% больше, чем в 2022 году

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Выездной организованный турпоток вырос в 2023 году на 16,4% по сравнению с 2022 годом, туроператоры отправили за рубеж почти 8,1 млн туристов, сообщил на пресс-конференции вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Лидерами по турпотоку стали Турция, ОАЭ, Таиланд, Абхазия, Египет, а наиболее заметный рост наблюдался в странах Азии - это Таиланд, Китай, Шри-Ланка, Индия, Индонезия, Вьетнам и другие. Ближневосточные направления и Турция предварительно показали прирост потока на уровне 20-25%", - сказал Мурадян.

По его оценке, общее число поездок за рубеж со всеми целями по итогам 2023 года составит около 26 млн, что на 13% больше, чем годом ранее.

"Туроператоры отправили в 20 наиболее популярных у россиян стран не менее 8,1 млн туристов (в 2022 году - 6,9 млн туристов). Количество туристов в организованном выездном сегменте по сравнению с 2022 годом выросло на 16%. От показателей 2019 года, когда российские туроператоры обслужили 12 млн туристов на зарубежных направлениях, организованный выездной поток все еще отстает на треть", - сказал Мурадян.

В 2023 году количество стран с прямым авиасообщением увеличилось с 32 до 40, из которых интересны для туризма 28 стран. "У нас, безусловно, произошло расширение полетных программ. Но результаты 2019 года превзойти пока сложно. То есть, несмотря на популярное мнение о том, что расширяется география полетов, выездной туризм продолжает испытывать трудности, связанные с предложением и ассортиментом для российских путешественников", - добавил эксперт.

Мурадян отметил, что среди недавно открытых стран лишь одна-две - это чисто туристические направления, а остальные - это страны либо для транзита, либо для бизнес-путешествий. "Они не могут конкурировать с более популярными пляжными направлениями. Поэтому открытых направлений до сих пор не хватает, а конкуренция обострилась", - сказал он.

По данным Погранслужбы ФСБ, с января по сентябрь 2023 года россияне совершили 21 млн поездок за рубеж с учетом всех возможных целей поездки.