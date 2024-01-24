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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с катастрофой самолета Ил-76

Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с катастрофой самолета Ил-76
У места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области
Фото: Павел Колядин/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Москва запросила срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с крушением российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы запросили уже, это было около часа-полутора назад, срочное заседание Совета безопасности ООН в 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 по Москве - ИФ)", - сказал Лавров на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По словам министра, российская сторона "очень рассчитывает, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее".

Лавров обратил внимание на тот факт, что "тут же после того, как самолет разбился после обстрела из зенитных орудий, украинская сторона заявила об очередной победе доблестных вооруженных сил Украины".

"Но как только стало известно, что это был рейс, перевозивший военнопленных для обмена, и официальные лица украинского военного ведомства не могли не знать о том, что такой обмен готовится, сразу же украинская пропаганда стала заметать под ковер бравурные сообщения о своих победах, пытается придумать какие-то другие объяснения", - сказал министр.

Ранее в среду министерство обороны РФ заявило, что самолет Ил-76, разбившийся в Белгородской области, был сбит украинскими военными.

"Поражение самолета осуществлено вооруженными силами Украины из района населённого пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса", - сообщили в ведомстве в среду.

"Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет", - отметили в Минобороны РФ.

Там заявили, что самолет военно-транспортной авиации России выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский - Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена. Находившиеся на борту 65 украинских военных, шесть членов экипажа и трое российских военных сопровождения погибли.

МИД РФ Сергей Лавров СБ ООН
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