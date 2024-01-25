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Российские бизнесмены в 2023 году чаще всего оформляли визы в Китай

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российские бизнесмены в 2023 году чаще всего обращались за визами Китая, Франции и Италии, среди Шенгенских стран наиболее лояльны к деловым туристам из России Греция, Венгрия и Испания, следует из аналитики агентства делового туризма "Аэроклуб".

"Самой востребованной визой у представителей бизнеса в 2023 году стала виза в Китай. Ее доля от общего числа виз составила 58%, а число оформленных виз превысило допандемийные показатели на 43%. На втором месте оказалась Франция с долей в 10%. Третье место заняла Италия", - сообщило агентство.

Также в топ-10 самых востребованных виз у бизнес-туристов вошли Индия, Ирландия, Австрия, Швейцария, Гвинея, Испания, Венгрия.

Спрос на визы в зарубежные страны со стороны представителей бизнеса вырос в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 85%, а расходы компаний на визовую поддержку выросли на 67% и составили почти 40 млн рублей.

"В последнее время наиболее лояльные страны с точки зрения выдачи шенгенских виз - Греция, Венгрия и Испания. К ним можно довольно свободно записаться на подачу документов, срок оформления визы от 15 до 45 рабочих дней, а стоимость визы составляет примерно 100 евро. При этом если Греция и Венгрия в основном дают визы на сроки поездки, то Испания может предоставить многократную визу на более длительный срок", - отмечают в "Аэроклубе".

Чаще всего, по данным агентства, визы в зарубежные страны оформляли представители добывающей и обрабатывающей промышленности, а также сотрудники FMCG-компаний. Представители фарм-компаний заняли третью строчку.

"Самой дорогой оформленной в 2023 году визой стала виза в Великобританию - она обошлась сотруднику фармацевтической компании в 82 тысячи рублей и была выдана на срок пять лет", - отметили в "Аэроклубе".

Испания Италия Китай Франция Шенген Великобритания Аэроклуб
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