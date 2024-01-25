Автомобильный пункт пропуска "Ивангород" на границе с Эстонией закроют на 2,5 года

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Международный автомобильный пункт пропуска на границе с Эстонией "Ивангород" в Ленинградской области закроется на реконструкцию 1 февраля ориентировочно на 2,5 года, сообщил начальник службы организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления Александр Виноградов.

"Ориентировочный срок закрытия - 2,5 года. Вероятно, более конкретно в дальнейшем будет комментировать эту ситуацию Минтранс - Росгранстрой", - сказал он журналистам

Закрытие касается только автомобильной составляющей, пешеходная граница продолжит работу.

В ноябре 2023 года было опубликовано распоряжение правительства России о приостановлении с 1 февраля 2024 года автомобильного движения с Эстонией через КПП "Ивангород".