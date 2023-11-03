КПП "Ивангород" на границе с Эстонией закроется 1 февраля на реконструкцию

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Россия приостановит с февраля будущего года автомобильное движение с Эстонией через КПП "Ивангород", соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

"Временно закрыть автомобильный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Ивангород (Ленинградская область) (за исключением его пешеходной составляющей) с 1 февраля 2024 г. на период его реконструкции", - говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.

Там отмечается, что МИДу России поручено уведомить Эстонскую Республику о принятом решении.