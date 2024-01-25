Путин обещает, что при переходе на новую систему высшего образования проблем не будет

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Переход на новую систему высшего образования будет постепенным, проблем в связи с этим не возникнет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это сделано по настоятельным рекомендациям людей, которые работают в этой сфере: базовое образование 4-6 лет, потом специальность 2-3 года и отдельное направление - это аспирантура. Экспертное сообщество пришло к выводу, что это дает возможность лучше погрузиться в будущую профессию и создает возможность для получения гибкого образования в зависимости от того, как и что меняется на рынке труда", - сказал Путин на встрече с учащимися вузов Калининградской области в четверг.

Он отметил, что обладатели дипломов, полученных до перехода на новую систему, не будут испытывать каких-либо проблем.

"При этом никакой дискриминации по отношению к тем людям, которые уже получили дипломы, - бакалавриат и так далее, - конечно, не будет. Все эти документы будут абсолютно равны при устройстве на работу. (...) Поэтому, надеюсь, что никаких проблем не возникнет. Мы постепенно-постепенно, именно плавно будем переходить на эту новую систему. Так что проблем не будет ни у кого", - сказал президент.

12 мая 2023 года президент Владимир Путин подписал указ "О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования", по которому в 2023/24 и 2025/26 учебных годах будет реализован пилотный проект, направленный на изменение уровней профессионального образования.

Пилотный проект предусматривает два уровня высшего образования - базовое со сроком обучения от четырех до шести лет и специализированное высшее образование, где срок обучения будет варьироваться от года до трех, а также установление одного уровня профессионального образования - аспирантура.

На уровне специализированного образования будут реализовываться программы магистратуры, ординатуры и программы ассистентуры-стажировки.

Эксперимент проведут в Балтийском федеральном университете им. Канта, Московском авиационном институте, Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС", Московском педагогическом госуниверситете, Санкт-Петербургском горном университете, Томском госуниверситете.