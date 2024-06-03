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В системе высшего образования РФ обновят квалификационные требования к должностям

В системе высшего образования РФ обновят квалификационные требования к должностям
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В России в новой системе высшего образования будут иные квалификационные требования к должностям, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Наряду с изменением в системе образования, мы договорились и с Национальным советом профессиональной квалификации, и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) (...) Нам параллельно надо изменить квалификационные требования к должностям. Новая система образования - это другие квалификационные требования к должностям", - сказал Фальков в ходе заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

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Министр также отметил, что для юриспруденции в новой системе понадобится не более пяти лет обучения.

"Мое личное мнение, пять лет более чем достаточно и минимальная магистерская подготовка. Магистратура должна выполнять роль углубленной подготовки в каких-то узких отраслях знаний. (...) Авторские магистерские программы нужны, но их нужны крупицы и еще меньше из них должны финансироваться за счет бюджета. Пять лет обучения и вперед работать", - сказал Фальков.

Он также сообщил о том, что в планах у ведомства расширить приложение к диплому, добавив в него информацию, полезную для работодателя.

12 мая 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования". В соответствии с указом в 2023/24, 2024/25 и 2025/26 учебных годах будет реализован пилотный проект, направленный на изменение уровней профессионального образования. Пилотный проект предусматривает два уровня высшего образования - базовое со сроком обучения от четырех до шести лет и специализированное высшее образование, где срок обучения будет варьироваться от года до трех, а также установление одного уровня профессионального образования - аспирантура.

На уровне специализированного образования будут реализовываться программы магистратуры, ординатуры и программы ассистентуры-стажировки.

Пилотный проект реализуется в Балтийском федеральном университете им. Канта, Московском авиационном институте, Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС", Московском педагогическом госуниверситете, Санкт-Петербургском горном университете, Томском госуниверситете.

Валерий Фальков Владимир Путин Минобрнауки РФ
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