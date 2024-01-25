Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Рыбопромышленникам-ответчикам по иску на 376 млрд рублей вменили иностранное участие

При этом они добывали биоресурсы без должного согласования

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - К рыболовным компаниям, в отношении которых проданы исковые заявления Генпрокуратуры, есть претензии по наличию иностранного участия и также осуществлению незаконной добычи водных биоресурсов, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Росрыболовства Дмитрий Клоков.

Так он прокомментировал недавно поданные иски Генпрокуратуры к 45 ответчикам в сфере рыболовства на общую сумму 376 млрд рублей.

"Длительное время компании с иностранным участием, которым право на вылов было предоставлено в соответствии с историческим принципом, злоупотребляли правами на добычу водных биоресурсов при наличии прямого запрета иностранным инвесторам осуществлять подобную деятельность без согласования в порядке, установленном федеральным законодательством", - уточнил он.

По словам Клокова, Росрыболовство намерено вместе с Генпрокуратурой и Федеральной антимонопольной службой продолжить работу, направленную на пресечение фактов нарушения законодательства о рыболовстве и возмещение ущерба, причиненного водным биоресурсам.

Росрыболовство в пределах своих компетенций не только оказывает Генпрокуратуре и другим ведомствам активное содействие в пресечение подобной практики и возмещению ущерба, причиненного водным биоресурсам, но и действует самостоятельно. Так, в 2023 году Росрыболовство приняло решение об одностороннем расторжении договоров в ряде регионов, в частности в Мурманске, Пскове, Приморье, с компаниями, в отношении которых заключениями ФАС были установлены факты их нахождения под контролем иностранных инвесторов или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, без согласования в соответствии с действующим федеральным законодательством.

Кроме того, с участием Росрыболовства складывается положительная судебная практика, направленная на возмещение ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов такими компаниями, за счет взыскания денежных средств и обращения недвижимого имущества в доход государства, добавил Клоков.

23 января Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Приморского края два иска к сахалинским и приморским рыбопромышленным компаниям и связанным с ними лицам на общую сумму 376 млрд рублей. Среди ответчиков - региональный фонд "Родные острова" (Сахалин) и часть его учредителей - сахалинские ООО "Приморская рыболовная компания", ООО "Монерон", ООО "Севрыбфлот", ООО "Курильский универсальный комплекс", ООО "Аквамарин". Среди ответчиков владельцы и руководители этих компаний. Иск также подан к сахалинскому промышленнику, "крабовому королю" (так его называют в СМИ) Олегу Кану и членам его семьи. В числе ответчиков также и приморские компании, занимающиеся морским рыболовством: "Реал девелопмент", "Мерлион", "Рыбный остров", "Краб марин", их бывшие и нынешние совладельцы.

Речь идет о признании сделок и договоров недействительными. Так, Генпрокуратура просит признать недействительными договоры на предоставление квот на вылов водных биоресурсов (крабов), заключенные между ответчиками и Росрыболовством в 2018 году. Истец также просит взыскать имущество ответчиков в виде долей в юрлицах, а у регионального фонда "Родные острова" - земельный участок и здание в городе Невельске Сахалинской области.

Первый иск - на 358,7 млрд рублей - будет рассмотрен 28 февраля. Второй - на 17,4 млрд рублей - 15 февраля.

Генпрокуратура Приморье Росрыболовство Дмитрий Клоков Олег Кан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Десятидневные новогодние выходные одобрили две трети россиян

Десятидневные новогодние выходные одобрили две трети россиян

Володин пригласил наблюдателей из парламентов 78 стран на президентские выборы

Бывший сенатор Шпигель получил 11 лет строгого режима по делу о взятке

Бывший сенатор Шпигель получил 11 лет строгого режима по делу о взятке
Убийство Владлена Татарского

Дарья Трепова приговорена к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге

Дарья Трепова приговорена к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге

Автомобильный пункт пропуска "Ивангород" на границе с Эстонией закроют на 2,5 года

Турция к 25 января ввезла в Россию 1,5 млн яиц

Турция к 25 января ввезла в Россию 1,5 млн яиц

Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам колонии за призывы к экстремизму

Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам колонии за призывы к экстремизму

Воздушный коридор через Литву для поездки Путина в Калининград не запрашивали

Обрушение на насосной станции в Оренбуржье произошло во время ремонта

Ритейлер Henderson заявил о планах выплатить свои первые дивиденды

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });