Рыбопромышленникам-ответчикам по иску на 376 млрд рублей вменили иностранное участие

При этом они добывали биоресурсы без должного согласования

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - К рыболовным компаниям, в отношении которых проданы исковые заявления Генпрокуратуры, есть претензии по наличию иностранного участия и также осуществлению незаконной добычи водных биоресурсов, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Росрыболовства Дмитрий Клоков.

Так он прокомментировал недавно поданные иски Генпрокуратуры к 45 ответчикам в сфере рыболовства на общую сумму 376 млрд рублей.

"Длительное время компании с иностранным участием, которым право на вылов было предоставлено в соответствии с историческим принципом, злоупотребляли правами на добычу водных биоресурсов при наличии прямого запрета иностранным инвесторам осуществлять подобную деятельность без согласования в порядке, установленном федеральным законодательством", - уточнил он.

По словам Клокова, Росрыболовство намерено вместе с Генпрокуратурой и Федеральной антимонопольной службой продолжить работу, направленную на пресечение фактов нарушения законодательства о рыболовстве и возмещение ущерба, причиненного водным биоресурсам.

Росрыболовство в пределах своих компетенций не только оказывает Генпрокуратуре и другим ведомствам активное содействие в пресечение подобной практики и возмещению ущерба, причиненного водным биоресурсам, но и действует самостоятельно. Так, в 2023 году Росрыболовство приняло решение об одностороннем расторжении договоров в ряде регионов, в частности в Мурманске, Пскове, Приморье, с компаниями, в отношении которых заключениями ФАС были установлены факты их нахождения под контролем иностранных инвесторов или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, без согласования в соответствии с действующим федеральным законодательством.

Кроме того, с участием Росрыболовства складывается положительная судебная практика, направленная на возмещение ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов такими компаниями, за счет взыскания денежных средств и обращения недвижимого имущества в доход государства, добавил Клоков.

23 января Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Приморского края два иска к сахалинским и приморским рыбопромышленным компаниям и связанным с ними лицам на общую сумму 376 млрд рублей. Среди ответчиков - региональный фонд "Родные острова" (Сахалин) и часть его учредителей - сахалинские ООО "Приморская рыболовная компания", ООО "Монерон", ООО "Севрыбфлот", ООО "Курильский универсальный комплекс", ООО "Аквамарин". Среди ответчиков владельцы и руководители этих компаний. Иск также подан к сахалинскому промышленнику, "крабовому королю" (так его называют в СМИ) Олегу Кану и членам его семьи. В числе ответчиков также и приморские компании, занимающиеся морским рыболовством: "Реал девелопмент", "Мерлион", "Рыбный остров", "Краб марин", их бывшие и нынешние совладельцы.

Речь идет о признании сделок и договоров недействительными. Так, Генпрокуратура просит признать недействительными договоры на предоставление квот на вылов водных биоресурсов (крабов), заключенные между ответчиками и Росрыболовством в 2018 году. Истец также просит взыскать имущество ответчиков в виде долей в юрлицах, а у регионального фонда "Родные острова" - земельный участок и здание в городе Невельске Сахалинской области.

Первый иск - на 358,7 млрд рублей - будет рассмотрен 28 февраля. Второй - на 17,4 млрд рублей - 15 февраля.