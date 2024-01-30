Обвинение запросило 19 лет колонии строгого режима "крабовому королю" Кану

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Приморском краевом суде завершено судебное следствие по уголовному делу в отношении находящегося в международном розыске сахалинского бизнесмена, "крабового короля" (так его называют в СМИ) Олега Кана, обвиняемого в организации убийства, сообщила во вторник Генпрокуратура РФ.

"С учетом собранных по уголовному делу доказательств, а также принимая во внимание личность подсудимого, характер и степень общественной опасности преступления, заместитель Генпрокурора России Дмитрий Демешин ориентировал суд на назначение Олегу Кану наказания в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Кан обвиняется в организации убийства по найму, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 33, п ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, в 2010 году Кан организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, по его подозрению, к покушению на его жизнь.

Подсудимый разработал план преступления, нашел за вознаграждение исполнителя убийства и пособника - жителя Сахалинской области, полагает следствие. Пособник пригласил предпринимателя во Владивосток под видом деловых переговоров для развития коммерческой деятельности и покровительства силовых ведомств. Следуя инструкциям, Пхиденко прибыл к определенному организатором преступления месту - ресторану "Три богатыря", рядом с которым его застрелили.

Поскольку Кан скрылся от следствия и суда за пределы РФ, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.

Пособник в августе 2011 года осужден за содействие убийству из корыстных побуждений.

Расследование в отношении исполнителя преступления продолжается.