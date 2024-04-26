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Суд удовлетворил иск "Новостали" к Danieli о взыскании аванса в 4,5 млн евро

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Новороссийского прокатного завода (холдинг "Новосталь") о взыскании с итальянской Danieli суммы аванса за непоставленный прокатный стан, говорится в картотеке арбитражных дел.

Встречный иск Danieli о взыскании недоплаченной части аванса суд оставил без удовлетворения.

Резолютивная часть решения суда пока не опубликована. Решение суда не вступило в законную силу.

Как сообщалось, Новороссийский прокатный завод в случае разрешения спора в свою пользу и невыплаты долга ответчиком после вступления решения суда в законную силу, рассчитывает получить в собственность его российские активы. В их числе – 99,99998% долей ООО "Даниели Волга" (завод в Нижегородской области), 100% ООО "Даниэли Хеншель Сервис" (торговое предприятие) и 100% ООО "Элсид-Чеда" (проектировщик промышленных процессов), подконтрольных ответчику.

Danieli, согласно договору, заключенному в 2018 году, должна была поставить Новороссийскому прокатному заводу прокатный стан мощностью 600 тыс. тонн проката в год, но поставка не состоялась. В связи с этим Новороссийский прокатный завод взыскивает с Danieli 4,46 млн евро, из которых 4,372 млн евро – основной долг, 88 тыс. евро – проценты.

Danieli во встречном иске просила взыскать с завода недоплаченную часть предусмотренного договором аванса в размере 1,379 млн евро и пени. Представитель Danieli обосновал требование тем, что компания, несмотря на приостановку производства оборудования, уже заказала некоторые компоненты для его изготовления у своих субпоставщиков.

Новороссийский прокатный завод в феврале 2020 года стал владельцем производственного комплекса обанкротившегося ООО "Ростовский электрометаллургический завод" (РЭМЗ, Шахты, Ростовская область), заплатив за актив 6,5 млрд рублей. РЭМЗ использовал оборудование Danieli в своем производстве.

В июне 2023 года Новороссийский прокатный завод перешел под контроль ООО "Новосталь" (Москва). "Новосталь" намерена вложить 40 млрд рублей в строительство завода по производству горячекатаного листа в Шахтах, сообщалось ранее со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина.

Компания Danieli в начале 2014 года открыла в Дзержинске Нижегородской области первую очередь завода по производству и сервисному обслуживанию металлургического оборудования. В апреле 2023 года Danieli заявила о намерениях уйти с российского рынка.

Новосталь Danieli
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