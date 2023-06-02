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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Новороссийский прокатный завод перешел под управление московской "Новостали"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Управляющей компанией ООО "Новороссийский прокатный завод" (владелец производственного комплекса ООО "Ростовский электрометаллургический завод", РЭМЗ) стало ООО "Новосталь" (Москва).

Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 1 июня. Ранее компанией руководил Иван Сторчак. По данным ЕГРЮЛ на 2 июня, 98,9% долей в уставном капитале ООО "Новороссийский прокатный завод" принадлежит ООО "Новосталь" (100% владеет Шалва Гибрадзе), 1% - "ООО "РСХБ-Финанс", 0,1% - напрямую Гибрадзе.

Как сообщалось, "Новороссийский прокатный завод", входящий в группу компаний "Новоросметалл", в 2022 году резко снизил основные финансовые показатели: выручка сократилась на 31,1%, до 20,5 млрд рублей, чистая прибыль - в 25,5 раза, до 126,3 млн рублей.

"Новороссийский прокатный завод" в феврале 2020 года купил производственный комплекс ООО "Ростовский электрометаллургический завод" за 6,5 млрд рублей, что соответствовало начальной цене торгов. В мае 2020 года "Новороссийский прокатный завод" сменил место регистрации с Новороссийска на г. Шахты (Ростовская область), в котором находится РЭМЗ. Сообщалось также, что новый собственник вложит в модернизацию предприятия 500 млн рублей.

Сам РЭМЗ был признан банкротом в апреле 2019 года. Во время процедуры банкротства хозяйственная деятельность завода не останавливалась. Его проектная мощность составляет 730 тыс. тонн стали и 530 тыс. тонн сортового проката в год.

Группа компаний "Новоросметалл" объединяет предприятия ломопереработки, автобазы, заготовительные и обслуживающие предприятия. Учредителем и владельцем ООО "Новоросметалл" является ООО "Новосталь".

Новороссийск Новосталь Новороссийский прокатный завод Новоросметалл
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