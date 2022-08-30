Путин в Калининграде обсудит ситуацию с транзитом грузов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Калининград обсудит ситуацию с транзитом грузов через Литву в этот российский регион, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы знаем о проблемах с платежами за транзит, эти проблемы продолжаются, они требуют нашего внимания, это чрезвычайно важный для нас вопрос и, конечно, эта тема будет предметно обсуждаться в ходе встречи с губернатором (Антоном - ИФ) Алихановым", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о повестке предстоящей поездки в Калининградскую область главы государства.

Литовский Siauliu bankas, через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа прекратил операции с Россией в рублях, а расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября. Еще раньше литовский банк заявил о прекращении с 1 сентября всех операций с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ, говоря о поездке Путина в Калининградскую область, отметил, что "все-таки тема поездки - это 1 сентября, то есть День знаний".