ФСБ задержала двух жителей Ростова-на-Дону за передачу Киеву данных о военных РФ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Двое жителей Ростова-на-Дону задержаны по подозрению в передаче Украине сведений о военной технике и личном составе Южного военного округа, сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"В Ростове-на-Дону по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена", задержаны два гражданина Российской Федерации", - сообщили в спецслужбе.

По версии следствия, задержанные "инициативно установили контакт с представителем украинских спецслужб", и "дали согласие собирать и передавать информацию в отношении подразделений ВС России, участвующих в СВО".

"Выполняя задание иностранной разведки, путем визуального наблюдения собрали и передали представителю спецслужбы Украины данные о местоположении военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа. За передачу указанных сведений получили денежное вознаграждение", - заявили в ЦОС.

В ФСБ добавили, что Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону принял решение об аресте задержанных.