ФСБ задержала уроженца Молдавии, подозреваемого в передаче Киеву данных о ВС РФ

Мужчина, имеющий гражданство РФ, был задержан в Рязани

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о задержании в Рязани уроженца Молдавии, который по заданию украинской разведки собирал сведения об одном из подразделений Вооруженных сил Российской Федерации и предприятии оборонно-промышленного комплекса на территории региона.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Рязани задержан гражданин Российской Федерации, 2001 года рождения, уроженец Республики Молдова, причастный к разведывательной деятельности в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины", - сообщил в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, подозреваемый "в 2024 году посредством мессенджера Telegram инициативно установил и поддерживал контакт с представителем украинской спецслужбы".

"Действуя по указанию куратора, осуществил сбор и передачу украинской разведке сведений в отношении одного из подразделений Вооруженных сил Российской Федерации и предприятия оборонно-промышленного комплекса на территории Рязанской области. Взамен в ГУР МОУ обещали жителю Рязани, согласно его просьбе, оказать содействие в безопасном выезде из России в государство - член НАТО Францию с последующим вступлением в запрещенное в РФ украинское вооруженное формирование, принимающее участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции", - сказали в ЦОС.

Следственным отделением управления ФСБ по Рязанской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа). Судом отправил мужчину под арест.

"ФСБ России в очередной раз напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp с целью вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность. Лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание", - заявили в спецслужбе.