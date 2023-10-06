Украинец осужден на 13 лет за передачу ВСУ информации о российских военных

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Гражданин Украины Сергей Цыгипа приговорен к 13 годам колонии строгого режима за передачу ВСУ и СБУ информации о российских военных, их передвижениях и технике, сообщает в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Решением Верховного суда Республики Крым признан виновным в шпионаже гражданин Украины Цыгипа Сергей Витальевич, 1961 г.р., ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима", - заявили в ЦОС.

По данным спецслужбы, Цыгипа "передал представителям Службы безопасности Украины и вооруженных сил Украины сведения о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции и применяемых ими видах военной техники и вооружений".

"Данная информация предназначалась для использования ВСУ при корректировке артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позиции ВС РФ", - заявили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Крыма закончил рассмотрение уголовного дела, "по результатам которого гражданин Украины Цыгипа был признан виновным в шпионаже".

Подсудимому было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщали в суде, не раскрывая подробностей дела.