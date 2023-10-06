Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

Украинец осужден на 13 лет за передачу ВСУ информации о российских военных

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Гражданин Украины Сергей Цыгипа приговорен к 13 годам колонии строгого режима за передачу ВСУ и СБУ информации о российских военных, их передвижениях и технике, сообщает в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Решением Верховного суда Республики Крым признан виновным в шпионаже гражданин Украины Цыгипа Сергей Витальевич, 1961 г.р., ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима", - заявили в ЦОС.

По данным спецслужбы, Цыгипа "передал представителям Службы безопасности Украины и вооруженных сил Украины сведения о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции и применяемых ими видах военной техники и вооружений".

"Данная информация предназначалась для использования ВСУ при корректировке артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позиции ВС РФ", - заявили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Крыма закончил рассмотрение уголовного дела, "по результатам которого гражданин Украины Цыгипа был признан виновным в шпионаже".

Подсудимому было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщали в суде, не раскрывая подробностей дела.

Крым Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Первое судно пришло в Калининград по Севморпути

Поставки самолетов Ил-114-300 планируют перенести с 2023 на 2026 год

В Думу внесли законопроект о повышении визовых сборов для всех европейцев

В Кремле считают преждевременным делать выводы о катастрофе самолета Пригожина

В РФ хотят связать Транссиб и Севморпуть с помощью Северо-Сибирской желдороги

В РФ хотят связать Транссиб и Севморпуть с помощью Северо-Сибирской желдороги

Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за циклона

Власти РФ сняли запрет на экспорт дизтоплива по трубе

Власти РФ сняли запрет на экспорт дизтоплива по трубе

Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Рубль немного снизился к доллару и юаню на старте торгов в пятницу

Рубль немного снизился к доллару и юаню на старте торгов в пятницу

Губернатор Севастополя сообщил об отражении атаки двух морских беспилотников

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });