Минцифры насчитало больше 230 тысяч заблокированных публикаций с начала СВО

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор с начала специальной военной операции заблокировал более 230 тысяч материалов с запрещенной информацией, в том числе с фейками, заблокированы, сообщил в Госдуме замдиректора департамента развития массовых коммуникаций Минцифры Олег Кузнецов.

Он привел эти данные на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.

"Возвращаясь к принятым мерам, хотел бы отметить, что только с начала этого года было заблокировано более 120 сайтов, содержащих указанную мной ранее информацию. При том больше половины из них касается так называемой фейковой информации, то есть недостоверной общественно значимой информации. При этом в общей сложности после начала специальной военной операции количество контента, которое было заблокировано, превышает 230 тысяч (единиц или материалов - ИФ)", - сказал Кузнецов.

По его словам, наблюдается "большой рост (запрещенной информации - ИФ), и противник, со своей стороны, не оставляет попыток расшатать, так сказать, общественное мнение".

"И нашими коллегами принимаются все меры для ограничения доступа", - сказал Кузнецов.

Чиновник добавил, что взаимодействие идет не только с органами исполнительной власти, но и с соцсетями, которые, понимая вред и негативное влияние такой информации на детей, помогают ограничивать к ней доступ.