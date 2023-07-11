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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Министр обороны РФ заявил о кратном наращивании российским ОПК выпуска боеприпасов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российский оборонно-промышленный комплекс кратно нарастил выпуск боеприпасов и другого оружия для нужд армии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Делается много, если не сказать больше. Вся эта работа началась в прошлом, 2022-м году. В кратчайшие сроки предприятиям ОПК удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач. И, самое главное, обеспечить их ускоренные поставки в войска", - сказал министр журналистам во вторник.

По его словам, с марта 2022 года количество закупаемых и модернизируемых основных образцов вооружения, военной и специальной техники, поставляемых по гособоронзаказу, увеличено в 1,8 раза.

"А в 2023 году - более чем в пять раз по сравнению с началом 2022 года",- отметил министр.

Он сообщил, что поставки БПЛА "Орлан-10" и "Орлан-30" выросли в 53 раза, "КАМАЗ" увеличил поставки автомобилей многоцелевого назначения в 17,6 раза, "Уралвагонзавод" нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза.

"Курганский машиностроительный завод увеличил поставки и капитальный ремонт БМП-3 в 2,1 раза; "Арзамасский машиностроительный завод", увеличивший поставку БТР-82А в 4 раза, а "Тигр-М" - в 2 раза", - отметил министр.

"Если говорить про армейскую авиацию, то поставки вертолетов Ка-52 выросли в 2 раза, Ми-28 в 3 раза", - сказал Шойгу.

"Закупки необходимых средств поражения в 2022 году были увеличены в 2 раза ... уже в 2023-м году мы увеличили количество выпускаемых нашей промышленностью боеприпасов более чем в 10 раз по сравнению с началом прошлого года", - сказал глава военного ведомства.

Сергей Шойгу Минобороны РФ
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