Минобороны сообщило об увеличении производства вооружения и военной техники

На эти цели было выделено около триллиона рублей

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Для наращивания мощностей головных предприятий ОПК из федерального бюджета было выделено около триллиона рублей, это позволило увеличить производство наиболее востребованного вооружения для войск в зоне специальной военной операции, сообщил начальник главного управления вооружения ВС РФ генерал-полковник Анатолий Гуляев.

"В целях обеспечения наращивания производственных мощностей головных организаций оборонно-промышленного комплекса и их кооперации, решениями президента РФ из федерального бюджета выделено около триллиона рублей", - сказал Гуляев в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Это позволило в кратчайшие сроки увеличить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники для обеспечения действий Вооружённых сил в ходе специальной военной операции", - сообщил Гуляев.

"В настоящее время организациями оборонно-промышленного комплекса завершаются указанные мероприятия, что, в свою очередь, позволит обеспечить гарантированное выполнение заданий государственного оборонного заказа по поставкам и ремонту образцов ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники) с учётом возрастающих потребностей армии России", - сказал он.