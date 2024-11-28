Поиск

Минобороны сообщило об увеличении производства вооружения и военной техники

На эти цели было выделено около триллиона рублей

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Для наращивания мощностей головных предприятий ОПК из федерального бюджета было выделено около триллиона рублей, это позволило увеличить производство наиболее востребованного вооружения для войск в зоне специальной военной операции, сообщил начальник главного управления вооружения ВС РФ генерал-полковник Анатолий Гуляев.

"В целях обеспечения наращивания производственных мощностей головных организаций оборонно-промышленного комплекса и их кооперации, решениями президента РФ из федерального бюджета выделено около триллиона рублей", - сказал Гуляев в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Это позволило в кратчайшие сроки увеличить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники для обеспечения действий Вооружённых сил в ходе специальной военной операции", - сообщил Гуляев.

"В настоящее время организациями оборонно-промышленного комплекса завершаются указанные мероприятия, что, в свою очередь, позволит обеспечить гарантированное выполнение заданий государственного оборонного заказа по поставкам и ремонту образцов ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники) с учётом возрастающих потребностей армии России", - сказал он.

Минобороны РФ ОПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 27 ноября

Решетников не видит фундаментальных факторов в ослаблении рубля

Решетников не видит фундаментальных факторов в ослаблении рубля

Россия будет наращивать поставки газа через Казахстан в Узбекистан

Вице-губернатор Ростовской области Кушнарев арестован до 24 января

Вице-губернатор Ростовской области Кушнарев арестован до 24 января

Безработица в РФ в октябре обновила исторический минимум

Безработица в РФ в октябре обновила исторический минимум

Рубль подорожал на новости о решении ЦБ ограничить покупку валюты

В аэропортах Москвы и Оренбургской области начнется эксперимент по регистрации иностранцев

Банк России до конца 2024 года не будет зеркалировать покупку валюты Минфином

Банк России до конца 2024 года не будет зеркалировать покупку валюты Минфином

Авария на ЛЭП оставила Энергодар без электричества

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });