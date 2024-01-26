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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Выездной туризм в России в 2023 году восстановился на 53% от допандемийного

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Выездной туризм в России по итогам 2023 года восстановила на 53% от показателей допандемийного 2019 года, по предварительным оценкам, сообщил замгендиректора туроператора FUN&SUN Александр Сирченко, выступая на стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ).

"По итогам 2019 года за рубеж выехало 45 млн туристов, за 9 месяцев 2019 года путешествовали за рубеж 19 млн. Если делать экспертную оценку, то мы можем прогнозировать выход на 24 млн туристов по итогам 2023 года. В процентном отношении рынок выездного туризма восстановился примерно на 53% от допандемийного 2019 года", - сказал он.

Как отметил Сирченко, выездной туризм постепенно восстанавливается, однако ему по-прежнему нужна господдержка.

"Мы видим перспективы роста, но сейчас даже объемы у популярной Турции просели на 20-22%", - сказал эксперт.

По его словам, примерно 7 млн организованных туристов отдохнули за рубежом в 2023 году.

"На блочной и на чартерной перевозке было перевезено 5,5 млн. А раньше это было порядка 10 млн. Мы по-прежнему нуждаемся в мерах государственной поддержки, особенно по открытию новых направлений", - заключил эксперт.

РСТ Александр Сирченко FUN&SUN Турция
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