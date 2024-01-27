Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке - плацдарме на левом берегу Невы, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград и сыграл одну из ключевых ролей в успехе операции "Искра" в январе 1943 года.

К основанию памятника Путин возложил букет красных роз, перевязанный траурной лентой. В это время горнист почетного караула исполнял мелодию песни Льва Гурова "Тишина".

Ранее сообщалось, что в Петербурге в субботу пройдут мероприятия, посвященные 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На празднование приглашены 59 блокадников из 12 стран, ожидаются делегации из 37 стран и 50 субъектов страны.