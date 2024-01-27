Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:34

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке - плацдарме на левом берегу Невы, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград и сыграл одну из ключевых ролей в успехе операции "Искра" в январе 1943 года.

К основанию памятника Путин возложил букет красных роз, перевязанный траурной лентой. В это время горнист почетного караула исполнял мелодию песни Льва Гурова "Тишина".

Ранее сообщалось, что в Петербурге в субботу пройдут мероприятия, посвященные 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На празднование приглашены 59 блокадников из 12 стран, ожидаются делегации из 37 стран и 50 субъектов страны.

Владимир Путин Ленинград Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин прибыл на Пискаревское кладбище Санкт-Петербурга

Синоптики спрогнозировали теплое начало февраля на европейской части России

Синоптики спрогнозировали теплое начало февраля на европейской части России

В Петербурге отметят 80-летие полного освобождения от блокады

В Петербурге отметят 80-летие полного освобождения от блокады

Обладателем гран-при "Золотого орла" стал фильм "Снегирь"

Сергей Урсуляк получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру

Сергей Урсуляк получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру

В вузах учатся 12,8 тысячи участников СВО и 21,6 тысячи детей участников СВО

Чиновники обсуждают идею создания межрегионального автокластера в России

Иноагентами признаны Максим Трудолюбов и Дмитрий Потапенко

Желающим добровольно служить по контракту упростили медосвидетельствование

Желающим добровольно служить по контракту упростили медосвидетельствование

Что произошло за день: пятница, 26 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });