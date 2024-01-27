Путин прибыл на Пискаревское кладбище Санкт-Петербурга

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в день 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прибыл на Пискаревское кладбище Санкт-Петербурга, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны.

Пискаревское кладбище - скорбный памятник, это самое большое кладбище жертв Великой Отечественной войны.

На территории в 26 гектаров земли в 186 братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, 70 тысяч воинов - защитников города, 6 тысяч индивидуальных воинских могил.

В одной из братских могил Пискаревского кладбища покоится родной брат президента - Виктор, умерший в блокадном городе в малолетнем возрасте зимой 1942 года.

Путин почтил память брата, возложив букет красных роз. Затем он прошел по 300-метровой аллее от Вечного огня к монументу "Мать-Родина".

У памятника был установлен венок, на котором глава государства, преклонив колена, расправил ленты. В это время оркестр исполнял "Адажио" Валерия Халилова, а затем песню "Ладога".