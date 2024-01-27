Путин прибыл на Пискаревское кладбище Санкт-Петербурга
Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в день 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прибыл на Пискаревское кладбище Санкт-Петербурга, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны.
Пискаревское кладбище - скорбный памятник, это самое большое кладбище жертв Великой Отечественной войны.
На территории в 26 гектаров земли в 186 братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, 70 тысяч воинов - защитников города, 6 тысяч индивидуальных воинских могил.
В одной из братских могил Пискаревского кладбища покоится родной брат президента - Виктор, умерший в блокадном городе в малолетнем возрасте зимой 1942 года.
Путин почтил память брата, возложив букет красных роз. Затем он прошел по 300-метровой аллее от Вечного огня к монументу "Мать-Родина".
У памятника был установлен венок, на котором глава государства, преклонив колена, расправил ленты. В это время оркестр исполнял "Адажио" Валерия Халилова, а затем песню "Ладога".
Блокада Ленинграда войсками фашистской Германии длилась 879 дней - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года, но только 27 января 1944 года Ленинград был освобожден от блокады: в ходе операции "Январский гром" немецкие войска были отброшены на 60-100 км от границ города.
По данным на 1 января 1941 года, в Ленинграде проживали чуть менее трех миллионов человек. За годы блокады погибли около 1 млн человек. На Hюрнбергском процессе фигурировало число 632 тыс. человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов; остальные 97% умерли от голода.