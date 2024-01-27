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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:34

Володин предупредил об опасности поддержки фашизма

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В день 80-летия освобождения Ленинграда от блокады председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил об опасности поддержки фашизма.

"Для руководства государств НАТО фашистская идеология становится нормой", - написал он в субботу в телеграм-канале.

Володин отметил, что это "опасный путь, который может привести к новой мировой войне", и важно сделать всё, чтобы этого не произошло.

"Наш долг - защитить память о наших дедах и прадедах, победивших фашизм, - написал председатель Госдумы. - Они дали нам возможность сегодня жить и строить планы на будущее".

Ранее сообщалось, что в Петербурге в субботу пройдут мероприятия, посвященные 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На празднование приглашены 59 блокадников из 12 стран, ожидаются делегации из 37 стран и 50 субъектов страны.

Ленинград Госдума Вячеслав Володин Петербург
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