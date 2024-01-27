В Петербурге отметят 80-летие полного освобождения от блокады

На празднование приглашены 59 блокадников из 12 стран

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Петербурге в субботу пройдут мероприятия, посвященные 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

На празднование приглашены 59 блокадников из 12 стран, ожидаются делегации из 37 стран и 50 субъектов страны.

Как сообщила пресс-служба Смольного, самыми значимыми и массовыми станут торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище и митинг-реквием на "Газпром-Арене". Ожидается, что на митинге соберется более 40 тыс. человек. Для ветеранов в партере подготовлено порядка 4 тыс. мест. Приглашены сотрудники предприятий, которые работали в годы блокады Ленинграда, а также жители и гости города. Митинг-реквием будет транслироваться в прямом эфире.

В торжественно-траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище примут участие руководители федеральных министерств и ведомств, главы регионов страны, представители иностранных государств и общественных организаций.

Кроме того, в этот день на Дворцовой площади будет развернута выставка военной ретротехники, а на фасаде Главного штаба Государственного Эрмитажа показан видеоспектакль.

Завершит празднование салют от стен Петропавловской крепости.