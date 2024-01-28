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Путин и Лукашенко осмотрели спортивный комплекс "СКА Арена" в Петербурге

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в воскресенье осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс "СКА Арена" в Петербурге.

Глав государств сопровождали, в частности, первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг, гендиректор хоккейного клуба Дмитрий Константинов, а также губернатор Петербурга Александр Беглов.

Арена получила разрешение на ввод в эксплуатацию 3 ноября 2023 года. Комплекс общей площадью 182,3 тыс. кв. м является самым большим хоккейным стадионом в мире. Ледовая арена способна вместить 21,5 тыс. зрителей. 9 и 10 декабря она приняла Матч звезд КХЛ, который суммарно за два дня посетили 40 066 зрителей.

Хоккейная команда СКА образована в 1946 году. Участвует в чемпионатах страны на высшем уровне с сезона 1946-1947 годов. Команда в 2017 году стала чемпионом России по хоккею.

Петербург СКА Арена Владимир Путин Александр Лукашенко
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