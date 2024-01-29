Линия газоснабжения повреждена в белгородском селе при атаке дрона

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладов сообщил о повреждении линии газоснабжения при атаке дрона по территории Волоконовского района.

"Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, повреждены линия газоснабжения и легковой автомобиль", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий, отметил Гладков.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.