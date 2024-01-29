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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Белгородский губернатор сообщил об атаке дронов на село Долгое

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинскими дронами территории Валуйского района.

"Окраина села Долгое Валуйского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью 3 дронов-камикадзе. В результате взрывов пострадавших нет, повреждены гражданский автомобиль и экскаватор", - написал он в Telegram вечером.

За час до этого Гладков сообщил о падении дрона-камикадзе в поселке Октябрьский Белгородского района. Этот БПЛА не взорвался, но повредил крыши двух частных домов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Долгое Белгородский район Валуйский район
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