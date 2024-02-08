В России смогут признавать нежелательными иностранные организации с участием госорганов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли законопроект, который позволит признавать нежелательными для России иностранные и международные организаций, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств.

Об этом в Telegram сообщил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"Предлагается включить иностранные и международные организации, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств, в перечень организаций, деятельность которых может быть признана нежелательной на территории России в соответствии с положениями статьи 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ", - написал он.

Кроме того, корреспондирующие изменения предлагается внести в четыре федеральных закона, а также в ст. 20.33 КоАП ("Участие в деятельности иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности") и ст. 284.1 Уголовного кодекса ("Осуществление деятельности иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности").

Пискарев подчеркнул, что поправки не будут распространяться на международные межправительственные организации, членом которых является Россия.

Эти поправки были вынесены на заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Пискарев отметил, что действующее законодательство не позволяет признавать деятельность иностранных и международных организаций, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств, нежелательной; данный правовой механизм защиты распространяется сейчас лишь на иностранные неправительственные организации.

"Тем не менее в распоряжении комиссии имеются материалы об участии подобных структур в деятельности, представляющей угрозу безопасности нашей страны. В частности, речь идет о разработке санкций, блокировании инвестиционных проектов, подготовке агентов влияния, вмешательстве в выборы, разжигании национальной розни и о многом другом", - сообщил он.