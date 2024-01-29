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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Мэр Горловки сообщил о семерых пострадавших при обстреле и взрывах

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Семь мирных жителей пострадали в результате обстрела Горловки (ДНР), шестеро раненых - сотрудники коммунальных служб, сообщил через пресс-службу мэр города Иван Приходько.

"6 горловских коммунальщиков подорвались на украинских минах типа "колокольчик" по улице Баха. Мирная горловчанка ранена в результате обстрела поселка шахты имени Гагарина по улице Стожка", - рассказал мэр.

Ранее стало известно, что в результате обстрела Донецка трое мирных жителей погибли и один пострадал.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Донецк Иван Приходько ДНР Горловка
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