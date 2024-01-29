Мэр Горловки сообщил о семерых пострадавших при обстреле и взрывах
Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Семь мирных жителей пострадали в результате обстрела Горловки (ДНР), шестеро раненых - сотрудники коммунальных служб, сообщил через пресс-службу мэр города Иван Приходько.
"6 горловских коммунальщиков подорвались на украинских минах типа "колокольчик" по улице Баха. Мирная горловчанка ранена в результате обстрела поселка шахты имени Гагарина по улице Стожка", - рассказал мэр.
Ранее стало известно, что в результате обстрела Донецка трое мирных жителей погибли и один пострадал.