Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

На лечении остается 21 пострадавший во время артудара по Донецку

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - На стационарном лечении находится 21 пострадавший в результате артиллерийского удара по Донецку, одна пациентка в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Всего 21 человек находятся сейчас на стационарном лечении, одна пациентка в тяжелом состоянии, все остальные - средней степени тяжести", - сказал Мурашко журналистам в понедельник.

Он уточнил, что проведены консультации с федеральными учреждениями, "дополнительно сейчас выезды никаких специалистов не нужны", квалифицированная медпомощь оказывается в полном объеме.

По последним данным властей ДНР, в результате удара по рынку и магазинам в квартале "Текстильщик" Кировского района Донецка 21 января погибли 27 человек, 25 получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка.

ДНР Донецк Михаил Мурашко Минздрав РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле сообщили о мерах по защите от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге

Следствие ходатайствует об аресте Блиновской из-за нарушения меры пресечения

Следствие ходатайствует об аресте Блиновской из-за нарушения меры пресечения

Песков подтвердил планирование скорых переговоров Путина и Лукашенко

ЦИК принял документы на регистрацию Путина кандидатом на выборах президента

ЦИК принял документы на регистрацию Путина кандидатом на выборах президента

Профильный комитет Думы рекомендовал проект о конфискации за фейки к I чтению

С начала СВО в России выявили около 400 поджогов военкоматов и диверсий на ж/д

С начала СВО в России выявили около 400 поджогов военкоматов и диверсий на ж/д

Приговор по делу о теракте против Татарского огласят 25 января

Приговор по делу о теракте против Татарского огласят 25 января

В Новокузнецке задержан подозреваемый в финансировании ВСУ

В Думу внесен проект закона о конфискации имущества за фейки об армии РФ

В Думу внесен проект закона о конфискации имущества за фейки об армии РФ

ФАС завела дело против Архангельского ЦБК из-за роста цен на картон и бумагу

ФАС завела дело против Архангельского ЦБК из-за роста цен на картон и бумагу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });