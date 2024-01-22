На лечении остается 21 пострадавший во время артудара по Донецку

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - На стационарном лечении находится 21 пострадавший в результате артиллерийского удара по Донецку, одна пациентка в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Всего 21 человек находятся сейчас на стационарном лечении, одна пациентка в тяжелом состоянии, все остальные - средней степени тяжести", - сказал Мурашко журналистам в понедельник.

Он уточнил, что проведены консультации с федеральными учреждениями, "дополнительно сейчас выезды никаких специалистов не нужны", квалифицированная медпомощь оказывается в полном объеме.

По последним данным властей ДНР, в результате удара по рынку и магазинам в квартале "Текстильщик" Кировского района Донецка 21 января погибли 27 человек, 25 получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка.