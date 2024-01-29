ФАС предложила меры против использования роботов на топливной бирже

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба предложила ужесточить меры против использования роботов на СПбМТСБ, вплоть до отключения от торгов со следующего дня после факта обнаружения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"На Биржевом комитете были рассмотрены предложения по ужесточению использования алгоритмических систем при приобретении нефтепродуктов на биржевых торгах, которые были выработаны на площадке СПбМТСБ. Предложения были поддержаны участниками рынка (нефтяными компаниями, трейдерами, профильными ассоциациями и союзами). 30 января 2024 года будут рассмотрены предложения на площадке СПбМТСБ. В случае их утверждения будут приняты соответствующие меры", - сказал представитель ФАС.

"ФАС считает данные предложения актуальными, а также предлагает проработать вопрос ужесточения мер для недобросовестных участников биржевых торгов. Например, отключение от торгов со следующего дня после факта обнаружения", - добавил он.

Участники топливного рынка пожаловались чиновникам о резком росте использования недобросовестных практик (так называемых роботов) при покупках нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, рассказал ранее в этот день глава Российского топливного союза (объединяет розничных операторов топливного рынка) Евгений Аркуша. По его словам, это фактически закрывает возможность купить нефтепродукты на бирже добросовестным покупателям, в результате они вынуждены по завершении торгов на СПбМТСБ приобретать топливо у перекупщиков.

Представители частных АЗС написали письмо об этой проблеме руководству Минэнерго, ФАС и СПбМТСБ. В письме отмечается, что на фоне высокого биржевого спроса на нефтепродукты усилилась деятельность алгоритмических систем закупа, позволяющих рассчитывать, формировать и выставлять заявки в биржевые стаканы значительно быстрее, чем при работе вручную. По факту роботы скупают все выставляемые лоты, не давая возможности добросовестным покупателям приобрести товар. И буквально сразу по окончании торгов от компаний, использующих недобросовестные торговые практики, поступают предложения купить у них нефтепродукты с премией к биржевой цене.

В письме, в частности, приводится пример, как сеть независимых АЗС, обеспечивающая топливом в том числе медицинские, правоохранительные и другие экстренные службы, с 12 по 24 января не смогла приобрести на бирже бензины на некоторых базисах Центральной России.

Старший вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов так прокомментировал "Интерфаксу" обозначенную тему: "Биржа на постоянной основе ведет мониторинг торгового поведения участников торгов, критерии недобросовестных торговых практик дорабатываются с учетом проводимого анализа. Начиная с 2020 года при выявлении недобросовестных торговых практик материалы выносятся на рассмотрение совета секции "Нефтепродукты", и применяются меры воздействия вплоть до приостановки допуска к торгам".

"Интерфакс" также направил запрос в Минэнерго.

Ранее источник, знакомый с текстом протокола по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака, состоявшегося 19 января, сообщал "Интерфаксу", что ФАС и СПбМТС поручено усилить контроль за деятельностью недобросовестных участников биржевых торгов, использующих торговых ботов.