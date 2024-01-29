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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Частные АЗС пожаловались на активизацию роботов при покупках топлива на бирже

Частные АЗС пожаловались на активизацию роботов при покупках топлива на бирже
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Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Участники топливного рынка обращают внимание регулирующих ведомств на резкий рост использования недобросовестных практик (так называемых роботов) при покупках нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Это фактически закрывает возможность купить нефтепродукты на бирже добросовестным покупателям, в результате они вынуждены по завершении торгов на СПбМТСБ приобретать топливо у перекупщиков. Об этом "Интерфаксу" рассказал глава Российского топливного союза (объединяет розничных операторов топливного рынка) Евгений Аркуша.

По его словам, представители частных АЗС написали письмо руководству Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и СПбМТСБ, в котором обращают внимание на проблему резкого повышения активности роботов при биржевых торгах топливом.

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В письме отмечается, что на фоне высокого биржевого спроса на нефтепродукты усилилась деятельность алгоритмических систем закупа, позволяющих рассчитывать, формировать и выставлять заявки в биржевые стаканы значительно быстрее, чем при работе вручную. По факту роботы скупают все выставляемые лоты, не давая возможности добросовестным покупателям приобрести товар. И буквально сразу по окончании торгов от компаний, использующих недобросовестные торговые практики, поступают предложения купить у них нефтепродукты с премией к биржевой цене.

В письме, в частности, приводится пример, как сеть независимых АЗС, обеспечивающая топливом в том числе медицинские, правоохранительные и другие экстренные службы, с 12 по 24 января не смогла приобрести на бирже бензины на некоторых базисах Центральной России.

Старший вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов так прокомментировал "Интерфаксу" обозначенную тему: "Биржа на постоянной основе ведет мониторинг торгового поведения участников торгов, критерии недобросовестных торговых практик дорабатываются с учетом проводимого анализа. Начиная с 2020 года при выявлении недобросовестных торговых практик материалы выносятся на рассмотрение совета секции "Нефтепродукты", и применяются меры воздействия вплоть до приостановки допуска к торгам".

"Интерфакс" также направил запросы в ФАС и Минэнерго.

Ранее источник, знакомый с текстом протокола по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака, состоявшегося 19 января, сообщал "Интерфаксу", что ФАС и СПбМТС поручено усилить контроль за деятельностью недобросовестных участников биржевых торгов, использующих торговых ботов.

СПбМТСБ Российский топливный союз ФАС Минэнерго
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