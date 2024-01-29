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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

ПВО сбила несколько объектов над Белгородской областью

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО над территорией Грайворонского городского округа.

"В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к поселку Горьковский. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в Telegram.

По его сведениям, в поселке Хотмыжск в одном частном жилом доме выбито окно, посечены машина и забор. Чиновники продолжат обход поселка, когда рассветет.

Министерство обороны России заявило, что 29 января около 20:30 над Белгородской областью противовоздушная оборона уничтожены три украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган".

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Хотмыжск Белгородская область
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