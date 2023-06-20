Дума одобрила предоставление вне очереди мест в школах детям погибших участников СВО

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон о внеочередном порядке предоставления места в государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях и в детских лагерях детям добровольцев и сотрудников Росгвардии, погибших в ходе специальной военной операции.

Речь идёт о предоставлении льгот детям граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, сотрудникам Росгвардии, погибших при выполнении задач в период проведения СВО либо позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.

Закон предоставляет внеочередное принятие в указанные учреждения, в том числе усыновленным (удочеренным) или находящимся под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов РФ, патронатную семью.

Инициатива была внесена в Госдуму членами рабочей группы по вопросам СВО во главе с ее руководителем, секретарем Генсовета "Единой России", первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком.