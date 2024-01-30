Башкирия предложила отменить мораторий на проверки недропользователей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Власти Башкирии на фоне многочисленных жалоб граждан на нарушения со стороны золотодобытчиков при разработке недр просят снять мораторий на проверки недропользователей. Такое заявление прозвучало на тематическом "круглом столе" комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

"Недавно у нас в Республике Башкортостан были многотысячные митинги, сходы (граждан - ИФ), которые были связаны с нарушениями при добыче золота и других ресурсов недр. Когда они (население - ИФ) обращаются в Росприроднадзор, он им отвечает, что "у нас мораторий, мы не имеем права их (недропользователей - ИФ) проверять, пусть нарушают". Поэтому рассматривается вопрос, чтобы снять мораторий на проверку недропользователей", - сказал депутат Госдумы от Башкирии Зариф Байгускаров.

По его словам, среди основных нарушений - незаконная добыча золота и отказ недропользователей от последующей рекультивации участков недр

Участники "круглого стола", обсуждая инициативу, признали неоднозначность ситуации, учитывая необходимость защиты бизнеса от административного давления. Вместе с тем в качестве одной из мер решения предложено проведение внеплановых проверок, возможность которых в особых случаях предусмотрена действующим законодательством.

Кроме того, эффективным способом урегулирования ситуации, по мнению участников заседания, может стать активизация деятельности общественных инспекторов, в функции которых входит выявление фактов нарушения и освещение этих инцидентов в общественном пространстве.

"Они же (власти Башкирии - ИФ) знают эти точки, где у них идет незаконная добыча россыпного золота. (...) Такой беспредел происходит, как в республике сейчас, там же все эти моменты связаны (с нарушениями недропользователей - ИФ). Создайте там у себя (в республике - ИФ) роту общественных инспекторов, пусть они пройдут обучение. Ну не справятся ни глава республики, ни местные органы власти - не хватает ресурса", - отметил председатель комитета Дмитрий Кобылкин.

Сейчас в Башкирии работает республиканская межведомственная комиссия по недропользованию, созданная в 2021 году по инициативе главы республики Радия Хабирова. Хабиров ранее поручил депутатам Госсобрания - Курултая подготовить поправки к федеральному закону "О недропользовании", согласно которым право выдавать лицензии на добычу золота перешло бы к регионам.

По данным республиканских властей, максимальный процент лицензий на добычу золота (84%) выдан на работы в Учалинском районе. С 1992 по 2021 год на территории муниципалитета по различным основаниям прекращено действие 105 лицензий. На начало мая 2023 года здесь работали 36 компаний, имеющих 51 лицензию на поиск, разведку и добычу драгоценных металлов. 13 из них имели право на геологическое изучение, разведку и добычу, остальные - на геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых. С октября 2022 года выдача лицензий приостановлена.