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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Мораторий на внеплановые проверки бизнеса продлен на 2024 год

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Мораторий на внеплановые проверки бизнеса, за исключением объектов высокого и чрезвычайно высокого риска, продолжит действовать в 2024 году, это предусмотрено постановлением правительства РФ N2140 от 14 декабря 2023 года.

Временный запрет на плановые и внеплановые проверки действует уже несколько лет.

Изначально предполагалось, что мораторий на внеплановые проверки закончит свое действие в конце 2023 года, но по поручению президента РФ правительство продлило его еще на один год.

Мораторий на плановые ревизии действует до 2030 года. Он не распространяется на объекты, которые отнесены к высокой и чрезвычайно высокой категориям риска (электростанции, предприятия химической промышленности и т.д.)

правительство РФ
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