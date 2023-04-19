Шойгу проинспектировал воинские части РВСН в Калужской области

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU -Министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил поездку в воинские части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Калужской области, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства одним из полков Владимирского ракетного объединения в Калужской области", - говорится в сообщении.

"Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев доложил министру обороны РФ о ходе перевооружения соединения на новые ракетные комплексы "Ярс" и создании современной инфраструктуры, обеспечивающей качественные условия для организации боевого дежурства и комфортного размещения военнослужащих", - заявили в Минобороны РФ.

"Козельская ракетная дивизия стала первым соединением PBCH, на вооружение которого уже поступили новые ракетные комплексы "Ярс" стационарного шахтного базирования", - говорится в сообщении.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Официально сообщалось, что основу группировки РВСН составляют комплексы "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой в шахтном и мобильном вариантах. По официальным данным, "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.