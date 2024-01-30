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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Осужденному экс-совладельцу кемеровской "Зимней вишни" смягчили наказание

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Суд заменил наказание бывшему совладельцу ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове Вячеславу Вишневскому, осужденному по делу о взятке при строительстве центра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСИН по Томской области.

"В связи с публикациями об участии осужденного в городских спортивных мероприятиях, УФСИН России по Томской области поясняет, что по решению суда неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена гражданину более мягким видом наказания в виде принудительных работ", - сказал сотрудник пресс-службы.

"Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях - исправительных центрах - и в соответствии с законодательством имеют право на участие в спортивно-массовых мероприятиях", - добавил собеседник агентства.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Вишневского видели участвующим в футбольном матче в Томске.

В октябре 2022 года суд приговорил Вишневского к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в размере 21 млн рублей по делу о взятке представителям Госстройнадзора при строительстве ТРЦ. Гособвинение этот приговор посчитало слишком мягким и обжаловало его, требуя повысить штраф до 490 млн рублей.

27 декабря 2022 года судебная коллегия Кемеровского областного суда увеличила Вишневскому штраф до 70 млн рублей.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, в результате погибли 60 человек, 37 из них - дети.

Зимняя вишня Томская область ФСИН Кемерово
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