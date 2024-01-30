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Путин подал декларацию о доходах как кандидат на выборах президента РФ

В 2017-2022 годах действующий глава государства заработал более 67,5 млн рублей

Путин подал декларацию о доходах как кандидат на выборах президента РФ
Президент России Владимир Путин
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин с 2017 по 2022 год заработал более 67,5 млн рублей, говорится в сведениях о доходах и имуществе кандидата, опубликованных на сайте ЦИК РФ.

Общая сумма доходов Путина за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, - 67 591 875 рублей. Среди источников доходов в декларации Путина указаны зарплата, доход от вкладов в банках и ценных бумаг, военная пенсия и продажа имущества.

В собственности Путина - одна квартира (77 кв. м) и гараж (18 кв. м) в Санкт-Петербурге, а также три автомобиля.

Отмечается, что он имеет 10 счетов в банках на общую сумму 54 416 604,52 руб. Кроме того, Путин указал в декларации 230 акций ПАО "Банк "Санкт-Петербург".

В графе "Обязательства имущественного характера" указаны квартира (153,7 кв. м, бессрочное пользование, распоряжение правительства Москвы) и машино-место (18 кв. м, бессрочное пользование, членство в гаражном кооперативе) в Санкт-Петербурге.

Также стало известно, что три зарегистрированных на президентские выборы кандидата от парламентских партий - глава ЛДПР Леонид Слуцкий; вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков и депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов - подали декларации о доходах за шесть лет.

Согласно сведениям о доходах Слуцкого, которые опубликованы на сайте ЦИК РФ, общая сумма его доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, составила 35 млн 989 тыс. руб.

Общая сумма доходов Даванкова за 2017-2022 гг. составила 76 млн 915 тыс. руб., говорится на сайте.

Также, согласно сведениям о доходах Харитонова, за шесть лет кандидат заработал 36 млн 230 тыс. руб.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней – с 15 по 17 марта текущего года.

ЦИК РФ Владимир Путин
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