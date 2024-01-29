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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Путин зарегистрирован кандидатом на президентских выборах

Путин зарегистрирован кандидатом на президентских выборах
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Центризбирком России зарегистрировал действующего главу государства и самовыдвиженца Владимира Путина кандидатом на президентских выборах в марте текущего года.

Соответствующее постановление ЦИК принято на заседании комиссии в понедельник.

Путин стал четвертым зарегистрированным кандидатом на предстоящих выборах президента России. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, а также депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова.

16 декабря 2023 года инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на выборах президента. 22 января из избирательного штаба Путина в Центризбирком направили подписи, собранные в 89 регионах, в поддержку его самовыдвижения. Как сообщила сопредседатель избирательного штаба Путина, главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко, в ЦИК было представлено 315 тыс. подписей.

Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан предоставить от 300 тыс. до 315 тыс. подписей.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта текущего года.

ЦИК РФ Владимир Путин
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