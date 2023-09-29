Выручка S7 от хаба в Новосибирске стала сопоставима с московской

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Выручка авиационной группы S7 от рейсов из Новосибирска приблизилась в этом году к уровню выручки от перевозок из Москвы. Об этом сообщила совладелица группы Татьяна Филева на саммите FWD. Woman Summit.

S7, которая изначально называлась "Сибирь", была основана и первое время развивалась в Новосибирске, авиахаб в Москве был создан позднее и впоследствии стал крупнейшим по объемам перевозок компании, напомнила Филева.

"В 2016 году мы уже были в Москве, мы уже были не "Сибирь", а S7, и настало немножко другое время, и мы тогда поняли: чтобы сделать свою уникальную нишу, нужно идти обратно в регион. Тогда мы взяли региональные самолеты Embraer и поняли, что нам пора возвращаться домой в Новосибирск, и мы начали еще более активно развивать новосибирский хаб. Например, этим летом выручка из новосибирского хаба у нас сопоставима с московским (хабом - ИФ)", - сказала Филева.

"Мы связали огромное количество городов, которые ранее не были связаны авиасообщением, и стали компанией номер один, которая летает по объемам, минуя Москву, - добавила она. - И этим как раз уже занималась я. То есть моя мама (соосновательница S7 Наталия Филева - ИФ) занималась больше переходом из регионов в столицу, а моя задача была – правильно сейчас уйти в регионы и искать там опору. И это нам помогло, потому что в ковид мы были номер один по перевозкам в России".

S7 – крупнейшая в РФ частная авиационная группа, включает пассажирские авиакомпании "Сибирь" и "Глобус" и вспомогательные структуры. Базируется в новосибирском аэропорту "Толмачево" и московском "Домодедово". Группа основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. На конец 2020 года Филев владел 49,9% акций в ЗАО "Группа компаний С7", по 25,03% было у его дочерей Татьяны и Марии.