Устранена проблема, из-за которой сайты в зоне RU были недоступны

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Проблема, вызвавшая недоступность сайтов и сервисов в доменной зоне RU, устранена, но сбои с подключением к ним могут сохранятся ещё некоторое время, сообщили в Минцифры.

"Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .RU, устранена. Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен", - говорится в сообщении министерства.

Ранее в Минцифры сообщили, что проблемы с доступностью ресурсов и сервисов в российском сегменте интернета была связана с глобальной инфраструктурой протоколов системы доменных имён DNSSEC, которая является набором расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных, объяснили в ведомстве.

В пресс-службе Роскомнадзора в ответ на запрос "Интерфакса" порекомендовали обратиться в Технический центр Интернет. "Функционал управления доменной зоной .RU находится в их зоне ответственности", - сказали в ведомстве.

"Провайдеры и владельцы автономных систем, использующие резолвинг Национальной системы доменных имен (НСДИ) ЦМУ (Центра мониторинга и управления сетью - ИФ), работают штатно.

"Соответствующая рекомендация направлена ЦМУ владельцам всех автономных систем зоны .RU.", - сообщили в РКН.

Ранее СМИ со ссылкой на сообщения пользователей из крупных российских городов распространили информацию о сбое у мобильных операторов и провайдеров, из-за которого не открывались сайты в доменной зоне .RU и приложения.

По данным сервиса Downradar, в частности, сбои зафиксированы в работе сайтов "Яндекса", МТС, "Мегафона", "Билайна", Ozon, "Авито", Wildberries, "Кинопоиска" и ряда других.

В "Мегафоне" сообщили "Интерфаксу", что оператор фиксировал снижение объемов трафика в российском сегменте интернета. "Проблема не на сети "Мегафона", наша сеть работает штатно", - заверили в компании.

В пресс-службе "Вымпелкома" сказали, что сеть "Билайна" работает штатно. "Возможные сбои в работе некоторых интернет-ресурсов находятся вне зоны ответственности "Билайна", - добавили в компании.

DNS (domain name system - англ. - система доменных имён) - это компьютерная распределённая система для получения информации о доменах. DNSSEC - набор расширений протокола DNS, позволяющих минимизировать атаки, связанные с подменой DNS-адреса при разрешении доменных имён. Направлен на предоставление DNS-клиентам аутентичных ответов на DNS-запросы при аутентификации веб-ресурсов в Сети, обеспечение их целостности, исключение подмены IP-адресов.