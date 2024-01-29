Глава Минцифры отметил, что возобновление работы TikTok в России не обсуждается

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Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Возобновление в России работы социальной сети TikTok пока не обсуждается, сообщил журналистам министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Нет, пока нет", - ответил он на вопрос, обсуждается ли возобновление работы TikTok в стране.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы возобновлении работы TikTok в России в полном объеме у некоторых пользователей. Компания не делала каких-либо заявлений по этому поводу.

6 марта 2022 года компания TikTok заявила, что временно запрещает размещение новых роликов и прямых трансляций в России из-за закона о фейках.