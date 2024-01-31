Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Что случилось этой ночью: среда, 31 января

Восстановление RU зоны, спасение танкера "Остров Сахалин", французские фермеры продолжают протестовать

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Устранена проблема, из-за которой сайты в зоне RU были недоступны. Об этом сообщили в Минцифры.

- Спасатели вывели танкер "Остров Сахалин" из льдов Охотского моря. Спасательную операцию провел ледокольный буксир "Берингов пролив".

- Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Биробиджане. Трагедия, предположительно, произошла случайно.

- Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее. Пилот катапультировался и выжил.

- Испанские депутаты отклонили проект об амнистии каталонских сепаратистов. "Против" законопроекта высказались 179 депутатов, 171 депутат поддержал его.

- Politico сообщило, что США начинают поставки Украине ракет с бомбовым наконечником. Пентагон не стал комментировать эту информацию.

- Французские фермеры продолжают протестовать. Премьер-министр Франции обещал новые меры поддержки сельхозпроизводителей.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник

Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник

Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее

Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее

Французские фермеры продолжают протестовать

Французские фермеры продолжают протестовать

Politico сообщило, что США начинают поставки Украине ракет с бомбовым наконечником

Politico сообщило, что США начинают поставки Украине ракет с бомбовым наконечником

Испанские депутаты отклонили проект об амнистии каталонских сепаратистов

Испанские депутаты отклонили проект об амнистии каталонских сепаратистов

Байден определился с ответом на удар по базе США в Иордании

Байден определился с ответом на удар по базе США в Иордании

ЕК подготовит предложение по передаче Украине доходов от замороженных средств РФ

ЕК подготовит предложение по передаче Украине доходов от замороженных средств РФ

Испанские фермеры присоединятся к европейским протестам в ближайшие недели

Испанские фермеры присоединятся к европейским протестам в ближайшие недели

Суд в Литве постановил вывести из санкционного списка ветропарк "Интер РАО"

Суд в Литве постановил вывести из санкционного списка ветропарк "Интер РАО"

МВФ повысил прогноз по росту ВВП России в 2024 году до 2,6% с 1,1%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });