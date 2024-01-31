Что случилось этой ночью: среда, 31 января

Восстановление RU зоны, спасение танкера "Остров Сахалин", французские фермеры продолжают протестовать

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Устранена проблема, из-за которой сайты в зоне RU были недоступны. Об этом сообщили в Минцифры.

- Спасатели вывели танкер "Остров Сахалин" из льдов Охотского моря. Спасательную операцию провел ледокольный буксир "Берингов пролив".

- Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Биробиджане. Трагедия, предположительно, произошла случайно.

- Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее. Пилот катапультировался и выжил.

- Испанские депутаты отклонили проект об амнистии каталонских сепаратистов. "Против" законопроекта высказались 179 депутатов, 171 депутат поддержал его.

- Politico сообщило, что США начинают поставки Украине ракет с бомбовым наконечником. Пентагон не стал комментировать эту информацию.

- Французские фермеры продолжают протестовать. Премьер-министр Франции обещал новые меры поддержки сельхозпроизводителей.