Суд в Москве снова оштрафовал Twitch на 3 млн руб. за неудаление контента

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы назначил штраф в 3 млн рублей видеосервису Twitch за неудаление контента, доступ к которому подлежит ограничению, сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

Компания признана виновной в неудалении подлежащей удалению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

В августе 2023 года компании был назначен аналогичный штраф за такое же правонарушение, а в январе 2024 года - штраф в 1 млн руб.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Apple, Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Такие дела, в частности, связаны с неудалением компаниями недостоверной, по мнению соответствующих ведомств, информации о специальной военной операции РФ на Украине.