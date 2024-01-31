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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

ЦИК РФ признал Сергея Бабурина утратившим статус кандидата в президенты

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Центризбирком России принял постановление о признании председателя партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина утратившим статус кандидата на должность президента РФ.

30 января Бабурин представил в Центризбирком подписи избирателей в свою поддержку для регистрации на выборах и объявил, что выходит из предвыборной гонки.

В настоящее время зарегистрированы четыре кандидата на президентские выборы. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, а также депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова. 29 января ЦИК зарегистрировал действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина кандидатом на выборах.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.

ЦИК РФ Владимир Путин Сергей Бабурин
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