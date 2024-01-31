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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Ирина Свиридова уведомила ЦИК, что не сдаст подписи для участия в выборах президента

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Центризбирком получил уведомление о том, что претендент на участие в президентских выборах от Демократической партии России (ДПР) Ирина Свиридова не планирует сдавать документы и подписи для регистрации кандидатом, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

При этом, по ее словам, заявления от Свиридовой о снятии своей кандидатуры в настоящее время пока нет.

Сейчас ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - одного самовыдвиженца и трех выдвиженцев от политических партий. Это лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов. 29 января ЦИК зарегистрировал кандидатом самовыдвиженца Владимира Путина, действующего президента.

Элла Памфилова Центризбирком Ирина Свиридова
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