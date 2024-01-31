РЖД открыли движение на обновленном участке БАМа Исакан-Иса в Приамурье

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Движение поездов запущено на двухпутной вставке на перегоне Исакан-Иса в Амурской области в рамках увеличения пропускной способности Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщила пресс-служба РЖД в телеграм-канале.

Отмечается, что новая инфраструктура создана на одном из самых напряженных участков БАМа – линии Февральск - Новый Ургал.

Строители уложили 7,8 км пути и 10 стрелочных переводов, возвели 12 искусственных сооружений, 10 из которых – мосты.

Для увеличения пропускной способности дороги от Февральска до Нового Ургала с 24 млн до 52 млн тонн РЖД планируют до конца года построить вторые пути и двухпутные вставки еще на 12 перегонах.

Всего на втором этапе модернизации Восточного полигона железных дорог будет построено около 158 км вторых путей между Февральском и Новым Ургалом. В результате пропускная способность линии вырастет с 25 до 40 пар поездов в сутки.

Существующие на БАМе однопутные перегоны являются барьерами для пропуска дополнительных составов к тихоокеанским портам.